Acidente em estaleiro deixa quatro feridos

RIO - Um navio em construção se desprendeu do cais no Estaleiro Rio Nave, na Zona Portuária do Rio, deixando ao menos quatro pessoas feridas na manhã de sábado, 24. O acidente ocorreu quando o rebocador Skandi Angra estava sendo preparado para a cerimônia de lançamento ao mar, marcada para as 15h do mesmo dia.

De acordo com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro as vítimas eram trabalhadores do estaleiro e tiveram apenas ferimentos leves. Ainda pode haver desaparecidos no local, mas a informação não foi oficialmente confirmada.

A hipótese mais provável é a de que o navio tenha perdido o controle após o rompimento de um cabo de sustentação, arrastando estruturas metálicas e outras embarcações próximas.

Além da equipe da Inspeção Naval da Capitania dos Portos, bombeiros, mergulhadores e veículos de apoio terrestre de seis diferentes quartéis foram mobilizados para o socorro às vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criado em 2000, o Rio Nave atua com reparo e construção naval. O estaleiro ocupa uma área de 150 mil m² no bairro do Caju, arrendada do extinto Estaleiro Caneco. Em agosto do ano passado o governo do Rio publicou um decreto desapropriando a área, onde seria construído um Distrito Industrial Naval.