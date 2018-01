Acidente e tiroteio na Anchieta matam 1 morto e ferem 5

SÃO PAULO - Em dois eventos seguidos ocorridos na madrugada desta segunda-feira, 19, um capotamento de carro roubado e, em seguida, um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de um assalto, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, na Rodovia Anchieta, região de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Policiais militares e bombeiros foram acionados para verificar o capotamento de um Volkswagen Fox vermelho, no km 18 da rodovia, sentido litoral. No local, constataram que o veículo era roubado. Chamaram então uma ambulância para socorrer dois feridos no acidente. Um terceiro ocupante do veículo morreu no local.

Enquanto guardavam o local, um homem procurou os policiais militares para denunciar que seu carro fora roubado momentos antes. Os policiais vasculharam a área e encontraram o veículo. Os suspeitos que ocupavam o automóvel teriam atirado contra os PMs, que revidaram. Os dois suspeitos foram feridos, assim como um bombeiro, que levou um tiro na perna. Todos acabaram socorridos ao pronto-socorro central de São Bernardo do Campo.