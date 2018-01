Acidente e obras travam a Marginal do Tietê em pleno domingo

Debaixo de um sol forte, o motorista que resolveu trafegar pela Marginal do Tiete neste domingo não fez uma boa escolha. A soma dos trechos de lentidão nas pistas local e expressa, em ambos os sentidos, às 15h45, chegava a mais de 26 quilômetros. Na cidade, era registrado um total de 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No sentido Ayrton Senna, as obras de ampliação das faixas de rolamento da Marginal do Tietê e o número grande de carros na via causavam mais de 9 quilômetros de congestionamento na pista expressa desde a ponte Velha Fepasa até o estádio da Portuguesa. O acesso às pontes do Limão e da Casa Verde está fechado, obrigando o motorista a pegar os desvios montados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Ao acessar os desvios, um deles pela Rua Anhaia, 500 metros após a passagem sob a Ponte da Casa Verde, o motorista encontra mais problemas logo à frente. Bastante lentidão pela Rua Sérgio Thomaz e pela Avenida Rudge. Já no sentido Castello Branco, foi um acidente, às 12h50, entre caminhão e moto, que causava mais de 7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as pontes da Casa Verde e Nova Fepasa.

Dois jovens, um deles de 21 anos, ocupando uma moto, foram atropelados por um caminhão na pista expressa sob a ponte Attilio Fontana - que dá acesso à Rodovia Anhanguera. O rapaz de 21 anos foi encaminhado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao pronto-socorro Pirituba, onde segue internado em estado grave. A outra vítima, que ficou debaixo do caminhão, morreu a caminho do mesmo hospital quando era levada por uma unidade de resgate dos bombeiros.