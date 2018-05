Acidente doméstico é principal hipótese para início do incêndio de prédio que desabou 

SÃO PAULO - Um acidente doméstico é a principal linha de investigação para o motivo do início do incêndio que causou o desabamento do Edifício Wilton Alves de Almeida, no Largo do Paiçandu, região central da cidade de São Paulo, na madrugada de terça-feira, 1°. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Mágino Alves, o fogo pode ter começado a partir da explosão de um botijão de gás ou de uma panela de pressão.

"Tudo isso será apurado no devido tempo e com a cautela necessária" afirmou. O secretário declarou que a briga de casal ocorrida no mesmo andar e relatada por moradores possivelmente não tem relação com o incidente.

+++44 pessoas ainda estão desaparecidas após desabamento de prédio em SP

"A investigação agora não tem como caminhar muito rapidamente porque, como vocês estão vendo, ainda há o trabalho de rescaldo", afirma. "Nesse momento vai ser muito difícil de a gente ter condição de realizar uma perícia técnica no local", acrescentou.

+++ Após incêndio, prefeitura vai investigar outros 70 prédios

Segundo o secretário, o inquérito policial já foi aberto no 2° Distrito Policial (DP Bom Retiro), que vai ouvir as pessoas que estavam no prédio. "Esses depoimentos serão colhidos e a gente espera concluir esse inquérito em rápido para que a gente possa ter o estabelecimento da causa desse desastre."

+++ Moradores de prédio atingido por incêndio passam a noite na rua