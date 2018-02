Acidente destrói Kombi e deixa quatro feridos na Avenida Itaquera

Atualizada às 8h09

SÃO PAULO - Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no capotamento de uma Kombi branca que atingiu um poste na pista sentido bairro da Avenida Itaquera, junto à Rua Apiaí-Mirim, em Cidade Líder, na zona leste da capital paulista. O acidente ocorreu por volta das 6 horas desta quinta-feira, 11, e duas das vítimas ficaram presas às ferragens até as 7h30.

Com o impacto, o veículo praticamente foi dividido ao meio. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas. Segundo a CET, a Avenida Itaquera está bloqueada em duas faixas no sentido bairro, mas a lentidão é apenas por aproximação.

As vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Municipal Ermelino Matarazzo e do Hospital Estadual Sapopemba. Elas foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos generalizados, mas conscientes.