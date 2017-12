Acidente derruba poste e interdita via na zona sul

Um acidente com um ônibus provocou a queda de um poste sobre a Estrada do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A via está totalmente interditada desde as 13h30 desta segunda-feira, 6, na altura do número 1.500, próximo à rua Francisco Barriga de Souza. O coletivo se chocou contra o poste, que, com a força da batida, caiu. Não há informações de feridos.

Segundo a Eletropaulo, equipes já foram enviadas ao local para realizar a remoção do poste e a instalação de uma nova estrutura. A empresa afirmou que apenas os imóveis próximos do local do acidente estão sem energia elétrica. A situação será normalizada ainda hoje, diz a concessionária.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está desviando o trânsito no sentido bairro pelas Ruas Professor Oscar Campiglia, Afonso Dias e Gaspar Coqueiro. No sentido centro, há bloqueio na altura da Avenida Carlos Caldeira Filho e o desvio deve ser feito por vias do bairro para veículos de pequeno porte. Os ônibus estão seguindo outra rota, de acordo com as orientações de agentes da SPTrans que estão no local.