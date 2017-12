Acidente derruba poste e deixa bairro de São Paulo sem energia

SÃO PAULO - Parte do Jardim Umarizal, na zona sul de São Paulo, continua sem energia elétrica desde as 4 horas desta quinta-feira, 28, em razão de um acidente ocorrido na altura do nº 5.740 da Estrada do Campo Limpo.

Aparentemente embriagado, o motorista de um Zafira cinza, placas HDJ 0332/SP, perdeu o controle do veículo num trecho de curva, invadiu a calçada e atingiu um poste. Na colisão, outro poste também veio abaixo e um deles ocupava as faixas da vida.

No trecho bloqueado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) há uma rede de trólebus. Os dois ocupantes do Meriva sofreram apenas escoriações.