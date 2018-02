Acidente deixa um morto na Marginal do Pinheiros

São Paulo, 1 - Uma pessoa morreu em uma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta, na Marginal do Pinheiros, na região da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 1, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom).

O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na pista local, no sentido Castelo Branco, no acesso para a Avenida Queiroz Filho, perto da Ponte do Jaguaré. Duas das três faixas de rolamento estão interditadas.

Também na Marginal do Pinheiros, outro acidente com moto deixou três feridos, segundo os bombeiros. A colisão entre um veículo de passeio e uma moto aconteceu por volta das 7h15 na pista expressa, sentido Interlagos, perto do Shopping Cidade Jardim. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.