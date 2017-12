Acidente deixa um morto e um ferido na zona sul de SP

Motorista morreu no local e passageira foi encaminhada ao Hospital São Paulo. Foto: JB Neto/AE

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, por volta das 2h45 deste sábado, 31, após um Ford EcoSport prata bater contra um poste na altura do nº 5.700 da pista sentido Interlagos da Avenida Washington Luís, no Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas.

Um homem, ainda não identificado, estava ao volante do EcoSport e morreu no local. A passageira, uma jovem de 24 anos, sofreu fratura na bacia e foi encaminhada ao Hospital São Paulo. Ao fazer uma curva à esquerda, o motorista teria perdido o controle do carro, que só parou depois de bater contra o poste.

Com o impacto sofrido pelo poste, a região ficou sem luz. O acidente será registrado na delegacia do Campo Belo (27ºDP). Até as 5h35, a perícia ainda não havia chegado ao local do acidente, onde duas das três faixas de rolamento permaneciam bloqueadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).