Acidente deixa um morto e interdita Rodovia Anchieta

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu na tarde desta sexta-feira, 18, em um acidente na Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 50, em Cubatão, no sentido litoral.

O motorista de um caminhão carregado com material de construção perdeu o controle da direção e o veículo tombou, por volta das 15 horas, na pista norte. Em razão do acidente, a rodovia ficou interditada em direção ao litoral por aproximadamente 50 minutos.

Para permitir o trânsito no local, a concessionária Ecovias, liberou às 16 horas a pista sul da Anchieta, que estava bloqueada para obras. De acordo com a Ecovias, a via registra congestionamento entre os quilômetros 50 e 40, no trecho de serra.