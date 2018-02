Acidente deixa um morto e cinco feridos na Rodovia Anhanguera

Atualizado às 14h35

SÃO PAULO - Um acidente grave na Rodovia Anhanguera, na região de Perus, zona norte de São Paulo, terminou com uma pessoa morta e outras cinco feridas na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um carro colidiu na lateral do ônibus, que tombou sobre o veículo e ainda arrancou um ponto de ônibus no local. Entre as vítimas, duas sofreram ferimentos graves e precisaram ser socorridas pelo helicóptero da Polícia Militar.

O acidente aconteceu por volta das 6h40 na altura do quilômetro 23 da Rodovia Anhanguera, já na capital paulista. De acordo com os policiais rodoviários, os dois veículos seguiam no sentido São Paulo quando o motorista do carro, um Volkswagen Gol, perdeu o controle da direção e bateu na lateral do ônibus. Depois do choque, o coletivo capotou. Atingido por cima, o carro ficou completamente destruído.

Um homem que estava no banco de passageiro do veículo foi retirado já sem vida das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, sete viaturas foram deslocadas para a região do acidente.

O motorista do Gol sofreu ferimentos graves, assim como um dos passageiros do ônibus.

Por ser um resgate de emergência, foi necessário interditar a pista para que o helicóptero da PM pudesse pousar. Nele, os policiais levaram os dois feridos para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital.

Os paramédicos dos bombeiros também atenderam outras quatro vítimas na pista - todas com ferimentos leves. Parte do grupo foi levada para o Hospital Geral de Taipas, na zona norte, e outra para um pronto-socorro na cidade de Osasco, na Grande São Paulo.

Equipes da CCR Autoban, concessionária responsável por administrar a rodovia, também foram ao local.

A pista via ser interditada, o que provocou lentidão. Às 8 horas, a Anhanguera registrava três quilômetros de congestionamento no sentido capital, entre os quilômetros 27 e 24. Por volta das 8h15, a pista já havia sido liberada.