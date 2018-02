Acidente deixa um morto e 45 feridos na Dutra

PAULO - Uma pessoa morreu e cerca de 45 ficaram feridas em um engavetamento na manhã deste domingo, 14, na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O engavetamento entre três veículos de passeio e um ônibus aconteceu por volta das 5 horas, na altura do km 216, sentido Rio de Janeiro, perto do Viaduto de Cumbica, de acordo com a concessionária NovaDutra. Após a batida, o ônibus caiu em uma ribanceira.

Segundo a NovaDutra, 27 pessoas tiveram ferimentos leves e uma outra ficou gravemente ferida. Uma mulher, Adenice Santos Pereira, de 39 anos, morreu no local do acidente.

A via teve que ser fechada para que o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousasse para a equipe socorrer o ferido grave, que foi encaminhado para o Hospital das Clínicas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as 45 pessoas que apresentaram ferimentos foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros para hospitais da região.