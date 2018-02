Acidente deixa um morto e 25 feridos na Régis Bittencourt em Jacupiranga (SP)

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas, por volta das 4 horas desta madrugada de quarta-feira, 17, após um ônibus da Gadotti Transporte e Turismo Ltda, que saiu de Blumenau (SC), tombar num trecho de reta na altura do quilômetro 473 da pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt, em Jacupiranga (SP), no Vale do Ribeira.

Policiais militares da região, equipes de socorro do SAMU, dos bombeiros e da concessionária Autopista foram acionadas para realizar o atendimento às vítimas. Uma das passageiras não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais feridos, entre eles os dois motoristas, foram atendidos no local. Parte foi levada para o Hospital Regional do Vale do Ribeira (HRVR).

Não se sabe ainda a causa do acidente. Não chovia no momento em que o motorista perdeu o controle da direção. O condutor do ônibus, segundo os policiais, está consciente mas ainda não explicou o ocorrido. Duas das três faixas de rolamento estão bloqueadas, mas não há congestionamento.