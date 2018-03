Acidente deixa um gravemente ferido e congestiona Trecho Sul do Rodoanel

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou gravemente ferida, na manhã desta quinta-feira, 17, em um acidente no Trecho Sul do Rodoanel, em Embu, na Grande São Paulo. Devido a colisão traseira, duas faixas ficaram interditadas até as 8h10, quando uma delas foi liberada para o tráfego. No horário, o trânsito fluía por duas faixas e a via registrava 8 km de congestionamento.

O acidente envolvendo dois caminhões aconteceu as 5h45, na altura do km 32, sentido Bandeirantes. A vítima ficou presa entre as ferragens e precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, as 7h30. O ferido foi encaminhado ao Hospital das Clínicas.

A concessionária SPMar, responsável pelo trecho, disse que houve derramamento de carga na pista. Ainda não há previsão para retirar os veículos do local e fazer a limpeza das faixas.

Atualizado às 8h31