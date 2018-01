Acidente deixa um ferido na Radial Leste

Daniela do Canto, do Jornal da Tarde,

Uma faixa da Radial Leste, na altura da Rua do Hipódromo, sentido centro-bairro, permanece interditada por conta de um acidente que envolveu dois véiculos de passeio às 4h50 deste sábado. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no momento do acidente, três faixas chegaram a ser interditadas, mas o bloqueio não causou problemas no trânsito. Por volta das 5h30, os agentes da CET realizavam a remoção dos veículos do local. Uma vítima foi socorrida e levada para um Pronto-Socorro ainda não divulgado.