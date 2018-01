Acidente deixa três pessoas feridas na zona norte e SP

Três pessoas ficaram feridas na colisão de um Astra contra um poste, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido bairro-centro, na Casa Verde, zona norte de São Paulo no final da noite de domingo, 15. De acordo com testemunhas, o veículo estaria em alta velocidade.

As vítimas - Camilo Lisanias, 21 anos, e Amanda Grisonis, da mesma idade, foram socorridas pelos bombeiros para o pronto-socorro do Mandaqui. Há uma terceira vítima, ainda não identificada, encaminhada para o Hospital de Vila Nova Cachoeirinha por uma ambulância do Samu. Eles não correm risco de morte.