Acidente deixa seis feridos na região central

Seis pessoas se feriram, à 1h15 desta segunda-feira, 1º, numa colisão entre um Corsa e um Celta, no Viaduto do Glicério, pela Ligação Leste-Oeste, região central de São Paulo.

O Celta, ocupado por três mulheres, entrou no viaduto pela contramão, atingindo de frente o Corsa, onde havia cinco pessoas que voltavam de um velório.

As vítimas, nenhum com risco de morte, foram levadas pelos bombeiros para os prontos-socorros Santana, Ipiranga, Vergueiro, da Santa Casa e do Hospital das Clínicas.