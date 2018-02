Acidente deixa seis feridos e derruba poste na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um acidente com dois veículos deixou seis pessoas feridas na madrugada deste sábado, 22, na zona norte de São Paulo. Os condutores dos carros, que estavam em alta velocidade, perderam o controle e um dos veículos atingiu e derrubou um poste de iluminação pública. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local para atender as vítimas da ocorrência.

A colisão aconteceu às 3h30 deste sábado na avenida Luiz Dummont Villares, no bairro Tucuruvi. Um carro modelo Golf atingiu e derrubou um poste, o que causou um início de incêndio no local. O outro carro envolvido no acidente só parou após atingir um muro de uma residência, localizada a menos de 100 metros do poste que caiu na avenida. O Corpo de Bombeiros não informou o estado de saúde dos feridos no momento do atendimento.

A Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interromperam o trânsito temporariamente no local no início da manhã deste sábado. A ocorrência foi registrada no 73º DP, Jaçanã, que deve apurar as circunstâncias do acidente.