Acidente deixa quatro mortos em Jundiaí

SOROCABA - Quatro pessoas morreram em acidente envolvendo um carro e um caminhão, na madrugada desta sexta-feira, 12, em Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por motivos que ainda serão apurados, o automóvel bateu violentamente na traseira do caminhão. O acidente aconteceu no km 63 da rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, que liga Jundiaí a Itu. A rodovia ficou interditada e o trânsito foi desviado para a Rodovia dos Bandeirantes.

Os corpos, levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, foram identificados como sendo de Wagner Bossigner, de 46 anos, que dirigia o carro, Reinaldo Lopes do Vale, de 39, Rogério Cipriano, de 36, e Alessandro Marques da Silva, de 33, que estavam nos bancos dos passageiros.

O motorista do caminhão nada sofreu. A Polícia Civil de Jundiaí abriu inquérito para apurar as causas do acidente.