Acidente deixa quatro mortos e 10 feridos na Baixada Santista

Quatro pessoas morreram - entre elas duas crianças - e 10 ficaram feridas em um acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 14, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no município de Mongaguá, na Baixada Santista. De acordo com a polícia, chovia forte no momento do acidente. Por volta das 14 horas, um caminhão-baú da Secretaria de Administração Penitenciária que transportava cinco presos para o Centro de Detenção Provisória de Praia Grande derrapou na pista molhada, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária na altura do quilômetro 309, na região do Balneário Jussara, em Mongaguá. A viatura bateu de frente em dois carros. Sérgio Anselmo de Oliveira, 46 anos, que estava em um dos veículos atingidos morreu na hora. As irmãs Nicolli Ferreira dos Santos, 1, e Nayara Ferreira dos Santos, 2, e a mãe delas, Gláucia Ferreira dos Santos, 25, que estavam no outro carro, foram as outras vítimas fatais. O motorista da viatura, o agente de segurança penitenciária Luiz Carlos da Silva, 46, permanece internado. As demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Mongaguá, ao Pronto-Socorro Central da cidade, ao PS de Agenor de Campos e à Santa Casa de Santos. Os hospitais, porém, não forneceram informações sobre o estado dos feridos.