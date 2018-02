Acidente deixa quatro feridos e interdita faixas na Marginal Tietê

SÃO PAULO - Um acidente entre um caminhão e um ônibus na Marginal Tietê deixou quatro feridos na manhã desta terça-feira, 5. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas está em estado grave.

O acidente aconteceu na pista local da Marginal, sentido Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Jânio Quadros, por volta de 8h40 da manhã. As duas faixas da direta da via permaneciam interditadas até as 10h15.

Às 10h10, a cidade registrava 52 km de vias congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os principais pontos de lentidão eram a pista expressa da Marginal Pinheiros, com morosidade no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária; na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, depois da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Castelo Branco.