Acidente deixa Marginal do Tietê congestionada nesta manhã

Uma colisão entre uma moto e um carro, deixando um ferido, na pista expressa da Marginal do Pinheiros, provocou um congestionamento de mais de dez quilômetros na Marginal do Tietê, por volta das 8 horas desta quinta-feira, 19.

Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET

O acidente aconteceu próximo à Ponte do Jaguaré, na pista sentido Interlagos. A lentidão causada pela colisão na marginal do Pinheiros, de mais de dois quilômetros, seguiu até a Marginal do Tietê, indo da Ponte da Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava às 8 horas, 84 quilômetros de pontos congestionados.

Acidentes

Quatro acidentes envolvendo motocicleta ajudaram a complicar o trânsito na zona leste nesta manhã. Dois desses acidentes aconteceram entre ônibus e moto, deixando dois feridos.

Um deles aconteceu na Avenida Mateo Bei e outro na Avenida Eng. Ardevan Machado.

Na Radial Leste, na pista sentido Centro, na região da Penha, um carro bateu com uma moto. Perto dali, na mesma via, uma queda de moto ocorreu junto à Avenida Aricanduva.

Piores trechos congestionados

- Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Casa Verde, com 10.800 metros; pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros;

- Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros;

- Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros;

- Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado, com 2.950 metros;

Situação dos principais corredores

Zona Sul

- Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Santo Amaro e Jabaquara

- Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco

Zona Oeste

- Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa

- Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado

- Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Guilherme Dumont Villares e Rua Taboão

Zona Norte

- Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Julio de Mesquita Neto, com 8.200 metros; pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros

- Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado

- Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre o início e o fim da Ponte da Casa Verde

Zona Leste

- Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio

- Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço

Centro

- Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Vinte e Cinco de Março e Trinta e Um de Março