Acidente deixa mãe e bebê mortos e 2 feridos Um acidente anteontem à noite, em Patrocínio Paulista (SP), causou a morte de Elaine Araújo Silva, de 22 anos. Ela estava grávida de oito meses. Um parto feito às pressas pelo Corpo de Bombeiros fez a criança chegar viva ao hospital, mas ela não resistiu e morreu ontem. A jovem foi achada em um Passat branco. Do lado de fora do carro estavam seu marido Diego Alves de Sousa, de 25, e o filho do casal, Rogério Araújo de Sousa, de 3. Os dois foram internados em estado grave na Santa Casa de Franca.