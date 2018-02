Acidente deixa ferido na Marginal do Tietê; capital tem trânsito abaixo da média

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida na manhã desta segunda-feira, 11, em um acidente envolvendo carro e moto na pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte dos Remédios. O acidente aconteceu às 8h12 e interdita a faixa da esquerda.

Mais cedo, outro acidente entre moto e carro bloqueou uma faixa da Marginal, próximo a ponte Jânio Quadros, na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apesar dos acidentes, a cidade registrava às 8h30 trânsito abaixo da média para o horário. A capital tinha 33 km de congestionamento, índice que representa 3,8% dos 868 km de vias monitoradas. A zona sul era a região com maior concentração de filas com 17 km, seguido da região oeste, com 7 km.

Os pontos de maior retenção estavam na Avenida dos Bandeirantes, com 4 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro; e na Avenida Eusébio Matoso, com 3,1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.