Acidente deixa duas socialites feridas em São Paulo

Um acidente deixou duas socialites feridas na madrugada desta sexta-feira, 22, na esquina das ruas Cardeal Arcoverde e Fradique Coutinho, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Na batida entre um Toyota Corolla cinza e um Mitsubishi Pajero preto, ficaram feridas a publicitária Maria Christina Mendes Caldeira - ex-mulher do deputado federal Valdemar Costa Neto (PR-SP), envolvido no escândalo do "mensalão", em 2005 - e Marina do Amaral Gurgel Gomide. As duas estavam no Pajero.

A colisão aconteceu por volta das 2h30. Segundo testemunhas, o Pajero seguia pela Rua Fradique Coutinho e o Corolla passava pela Cardeal Arcoverde no momento do choque. A Pajero capotou. Os dois carros possuem airbags, que foram acionados com a força da batida. Segundo técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o Corolla era ocupado por três rapazes.

"A gente só conseguiu ver a derrapagem do carro e ouvir o barulho", contou o músico Alexandre Oliveira, de 31 anos, que estava em uma Padaria 24 horas em frente ao local do acidente. Foi ele quem retirou Marina do banco do motorista do Pajero. "Como eu sou magro, consegui entrar pela janela e soltar o cinto de segurança", explicou.

Segundo o músico, ela apresentava escoriações no rosto e Maria Christina, sem ferimentos aparentes, reclamava de dores nas costas. "Com certeza um deles (dos veículos) passou no sinal vermelho, mas não posso falar quem", completou.

Maria Christina foi socorrida por uma viatura do resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Sírio Libanês. Marina foi encaminhada ao Hospital das Clínicas em uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre o acidente. O caso será registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).