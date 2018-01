Acidente deixa dois mortos no Ipiranga Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e quatro carros na Rua Silva Bueno, no Ipiranga, zona sul da capital paulista, na tarde de ontem. Os três feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia e corriam risco de morte. Duas seriam crianças, mas as idades não foram confirmadas. Até as 20 horas, os nomes dos mortos também não haviam sido divulgados.