Acidente deixa dois mortos na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo três caminhões e uma van resultou na morte de duas pessoas na madrugada desta quarta-feira, 4, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 354, no município paulista de Miracatu. Trata-se da região da Serra do Cafezal, trecho considerado um dos mais perigosos da estrada que liga São Paulo a Curitiba.

Segundo a concessionária Autopista, as duas vítimas eram motoristas e cada uma estava em um caminhão. Os veículos colidiram de frente. O condutor do terceiro caminhão não se feriu. Já oito das 15 pessoas que estavam dentro da van tiveram que ser socorridas para o pronto-socorro de Miracatu. Seu estado de saúde não foi informado.

Por causa do acidente, que ocorreu por volta das 4h45, a rodovia ficou totalmente bloqueada até as 10h. Depois, foi aberta parcialmente. Contudo, por solicitação da Polícia Rodoviária Federal, o pedágio do km 370 foi fechado no sentido São Paulo, até que os veículos acidentados pudessem ser removidos. Às 10h30, a praça de cobrança ainda estava bloqueada.

Em decorrência disso, uma fila de 28 km se formava no sentido São Paulo. Nas proximidades da área do acidente, havia 30 km no sentido Curitiba e 3 km no oposto.