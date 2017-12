Acidente deixa dois mortos e três feridos na Rodovia Ayrton Senna

Atualizado às 11h30

SÃO PAULO - Uma colisão entre dois carros provocou duas mortes e feriu gravemente três pessoas na noite desta quinta-feira, 19, na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h45, um dos veículos entrou por engano na alça que dá acesso à Avenida Jacu-Pêssego, no quilômetro 23, sentido interior. Ao tentar voltar em marcha à ré, foi atingido por um carro. Ambos pegaram fogo.

De acordo com o 4º Distrito Policial de Guarulhos, que registrou a ocorrência, as cinco pessoas que estavam no carro da frente, todas da mesma família, não conseguiram sair a tempo do veículo. Ícaro dos Santos Pereira, de 10 anos, e a mãe, Eurides Pereira Santos, de 30, morreram carbonizados.

O motorista, identificado apenas como Jean, teve 90% do corpo queimado e lesões inalatórias e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. O seu estado de saúde era considerado gravíssimo, segundo a última atualização, às 11h.

Também com graves queimaduras, duas crianças, de 8 e 14 anos, foram levadas ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, na zona oeste, e ao Hospital Geral de Guarulhos, respectivamente. Em relação a elas, não há informações sobre o atual estado de saúde.

Já o condutor do carro de trás conseguiu escapar do veículo e não se feriu.