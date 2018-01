Acidente deixa dois mortos e dois feridos em São Paulo

Duas pessoas morreram, entre elas um adolescente de 15 anos, e duas ficaram feridas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), à 0h15 desta quinta-feira, após um Passat branco atingir um poste na altura do nº 2.200 da pista sentido centro-bairro da Avenida Robert Kennedy, no Jardim do Lago, região do Socorro, zona sul de São Paulo.

Sete viaturas de resgate dos bombeiros foram enviadas para o local. Os dois feridos, entre eles um jovem de 22 anos que seria irmão do adolescente, foram encaminhados em estado grave para o Hospital Regional Sul, em Santo Amaro.

Não se sabe ainda o que levou o condutor do Passat a perder o controle do veículo. Uma garrafa de batida de maracujá foi encontrada ao lado do veículo e, de acordo com policiais militares da 2ª Companhia do 27º Batalhão, que preservam o local do acidente para que a perícia possa trabalhar, a garrafa estava mesmo dentro do carro antes do choque.

O caso será registrado no 102º Distrito Policial, da Capela do Socorro. O acidente, segundo a CET, causa o bloqueio do corredor exclusivo para ônibus e da faixa da esquerda. Em razão do horário, não há congestionamento na região.