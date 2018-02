Acidente deixa dois feridos na Avenida Paulista e duas faixas bloqueadas

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, nesta terça-feira, 27, na Avenida Paulista, próximo da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Às 7 horas, duas faixas da direita estavam bloqueadas, sentido Rua da Consolação, em razão da batida.

No horário, a cidade registrava 49 km de congestionamento. Os piores pontos estavam nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. A expressa tinha 8,4 km de engarrafamento, do Hospital Vila Maria até a Ponte da Casa Verde, enquanto a local registrava 5,6 km de trânsito lento, do Hospital Vila Maria até a Ponte das Bandeiras.