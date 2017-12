Acidente deixa um morto e 6 feridos na Rodovia dos Bandeirantes

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, provocou a morte de uma idosa e deixou outras seis pessoas feridas na tarde deste sábado, 27. O óbito foi constatado pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros.

A colisão ocorreu no KM 45 da rodovia, que ficou congestionada até o KM 47. Às 16h49, havia apenas lentidão no trecho. Segundo a CCR Autoban, concessionária que administra a via, o motorista da carreta ia sentido interior, perdeu o controle da direção, colidiu com dois carros e arrastou os veículos para o lado oposto da via.

Uma mulher, de 43 anos, foi socorrida pelos bombeiros ao pronto socorro do Hospital Mandaqui, e um homem, 67, para atendimento no PS São Vicente. Outra pessoa foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas e três feridos foram atendidos pela Autoban.

Imagens do acidente na Rod dos Bandeirantes, Km 45. pic.twitter.com/zq3INkdrl9 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de maio de 2017

Apenas uma faixa da via está bloqueada. A carreta foi deslocada para o acostamento, onde a equipe da concessionária, o policiamento rodoviário e os bombeiros prestam atendimentos.

