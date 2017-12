Acidente deixa ao menos um ferido e espalha carga de soja na Anchieta

SÃO PAULO - Quatro caminhões colidiram na Rodovia Anchieta, sentido litoral, na região de Rio Pequeno em São Bernardo do Campo, na noite desta sexta-feira, 19. Um dos veículos transportava carga de soja, que se espalhou pela pista, bloqueando-a totalmente.

O segundo veículo envolvido no acidente era um caminhão cegonha, que faz transporte de automóveis, e um terceiro transportava produto inflamável, mas não houve vazamento na pista segundo a Ecovias, concessionária que administra a Anchieta.

O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 20h36 e enviou cinco viaturas para atendimento. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, mas ainda não há informações sobre o estado dela.

20h36 Uma vítima sendo retirada das ferragens; caminhão x caminhão, Rod SP 150, km 36 – Rio Pequeno São B. do Campo, aguardo info.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 20, 2017

O acidente deixou o tráfego parado do KM 31 ao 36. A Ecovias orienta acessar a Interligação Planalto, no km 40 da Imigrantes, para descer a Anchieta sentido litoral. Segundo cálculos do aplicativo Waze, o trânsito na pista vai acrescentar 1 hora de 40 minutos a mais no trajeto.

