Acidente deixa 7 mortos em rodovia no interior Sete pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas após uma colisão entre dois carros no km 42,8 da Rodovia Wilson Finardi, em Araras (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, por volta das 23h30 de sexta-feira, um Gol bateu de frente em um Uno. O acidente aconteceu após o motorista do Gol atropelar uma capivara, perder o controle do carro e invadir a pista contrária. Três passageiros do Gol e quatro do Uno morreram. Outras três vítimas, duas do Gol e uma do Uno, foram levadas, em estado grave, ao Pronto-Socorro de Araras.