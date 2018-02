Acidente deixa 7 feridos na SP-332 em Franco da Rocha, Grande SP

SÃO PAULO - Sete pessoas, entre elas um bebê de 11 meses, ficaram feridas, uma delas estado grave, por volta das 17 horas desta quinta-feira, 29, em um acidente ocorrido num trecho de reta da Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (SP-332), no quilômetro 37,8, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Envolveram-se na colisão uma moto, ocupada por um casal, um Corsa branco, no qual estavam um casal e o bebê, do sexo masculino, e um Corsa preto, também ocupado por um casal. Segundo a Polícia Civil, o condutor do Corsa branco perdeu o controle do carro, atingindo lateralmente a moto e, na sequência, o outro Corsa, que vinha logo atrás.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as vítimas foram encaminhadas por ambulâncias municipais e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o pronto-socorro municipal de Caieiras. Em estado grave, o motoqueiro foi transferido para o pronto-socorro estadual do Hospital de Clínicas de Franco da Rocha, onde passava por cirurgia.

Segundo ainda a Polícia Civil, o motorista do Corsa branco não estava embriagado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que, em razão do acidente, meia pista ficou bloqueada por cerca de 1 hora, mas não houve congestionamento na região.