Acidente deixa 5 mortos na SP-258

Cinco pessoas morreram, entre elas quatro estudantes, e seis ficaram feridas, sendo cinco em estado grave, após uma van bater de frente contra uma carreta Scania, no final da tarde desta segunda-feira, 22. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 281 da pista sentido Taquarivaí da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva, a 240 quilômetros da capital, região sudoeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a van, que seguia com os estudantes, todos de Itapeva, para o Colégio Agrícola de Taquarivaí, invadiu a pista contrária, possivelmente numa tentativa de ultrapassagem, atingido de frente a carreta. Os policiais, que possuem uma base a 300 metros do local do acidente, escutaram o barulho do impacto.

Duas pessoas morreram no local e as outras foram resgatadas pela equipes de resgate dos Bombeiros e da concessionária SPVias e as encaminharam para o hospital municipal de Itapeva, onde outras três não resistiram aos ferimentos e faleceram. A verdadeira causa do acidente ainda será apurada pela polícia.