Acidente deixa 5 mortos e 7 feridos na rodovia dos Tamoios

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cinco pessoas, entre elas uma adolescente, morreram e sete ficaram feridas, por volta das 21h45 desta quarta-feira, 27, em um acidente ocorrido no quilômetro 68,5 da rodovia dos Tamoios (SP-99), em Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o acidente envolveu um micro-ônibus da Prefeitura de Caraguatatuba - que descia a serra e retornava para a cidade transportando pacientes, entre eles uma menina de 13 anos, - e uma carreta, atingida de frente pelo coletivo, cujo motorista, que sobreviveu, teria perdido o controle da direção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após a colisão, o micro-ônibus tombou na pista. Cinco pessoas, todos passageiros, entre elas a adolescente, morreram no local e outras sete, sendo duas em pior estado e que passam por cirurgias ortopédicas, foram encaminhadas ao pronto-socorro central de Caraguatatuba.

A rodovia ficou parcialmente bloqueada até a 1 hora e o tráfego fluiu no sistema pare e siga pela pista norte - sentido Vale do Paraíba, até as 3h40, horário em que foi totalmente liberada.

Segundo informações do pronto-socorro central de Caraguatatuba, os passageiros do micro-ônibus são pacientes que saíram de Caraguatatuba para passar por consultas e exames em hospitais de várias cidades, entre elas Taubaté, Jundiaí e São Paulo.