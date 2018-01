Acidente deixa 4 mortos na Grande SP

SÃO PAULO - Um acidente de carro deixou quatro pessoas mortas e duas internadas na noite deste sábado, 16, em Barueri, na Grande São Paulo. Três eram adolescentes de 12 a 16 anos.

De acordo com a guarda civil do município, o carro estava com seis pessoas por volta das 22h quando colidiu em um poste na Estrada Doutor Cícero Borges de Morais. O motorista teria perdido o controle do veículo. O veículo estaria acima dos 150km/h.

O nome das vítimas não foi informado nem o estado de saúde havia sido divulgado até às 17h.