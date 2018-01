Acidente deixa 4 mortos e 1 ferido no limite entre São Paulo e Taboão da Serra

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, por volta das 5 horas desta quarta-feira, 2, num acidente envolvendo dois veículos de passeio na Avenida Jorge Amado, no Jardim Taboão, próximo ao Largo do Taboão, no limite entre São Paulo e Taboão da Serra.

Em um dos veículos, que capotou, havia cinco pessoas. Quatro delas morreram antes de serem retiradas do carro. A quinta vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Taboão da Serra.