Acidente deixa 4 feridos em rodovia de Guarulhos

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma lotação e um veículo de passeio, por volta das 7 horas desta terça-feira, 6, na Rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), as vítimas ficaram presas nas ferragens de um Gol. Elas serão encaminhadas para os Hospitais Geral e Municipal, segundo os bombeiros. Nenhum passageiro da lotação se feriu. O acidente aconteceu na altura do km 2 da estrada que segue em direção ao Aeroporto internacional de Cumbica e provoca uma lentidão de 16 quilômetros, segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa).