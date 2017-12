Acidente deixa 32 feridos em Itu, no interior de SP

SÃO PAULO - Trinta e duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 14, após um ônibus colidir com um caminhão no km 75 da Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), em Itu, no interior de São Paulo.

O motorista do ônibus da viação Santa Cruz perdeu o controle da direção e bateu na traseira do caminhão, na pista sentido capital, por volta das 3 horas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 42 passageiros eram transportados no ônibus. As vítimas foram levadas com ferimentos leves e graves para hospitais da região.