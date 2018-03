Acidente deixa 3 mortos na BR 280 em Santa Catarina

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Três pessoas morreram, por volta das 21h50 de terça-feira, 4, após o carro em que viajavam, um Fiat Tempra, de Jaraguá do Sul (SC), bater de frente contra uma carreta Scania, modelo T113, de Pato Branco (PR), na altura do quilômetro 34 da BR-280, em Araquari (SC), litoral norte catarinense, a 180 quilômetros de Florianópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor do Tempra, Valdinei Woelk, de 31 anos, tentou realizar uma ultrapassagem de risco e foi pego pelo veículo de carga. Valdinei e a filha, Lavínia, de 6 meses, morreram no local. Uma segunda passageira, cujo nome ainda não foi informado, morreu quando era atendida no Hospital São José, em Joinville. O caminhoneiro, Erli Pagani Fontana, sofreu apenas escoriações.

A rodovia ficou bloqueada por completo no local do acidente até a 1h30 desta madrugada de quarta-feira, 5; e parcialmente até as 2h30.