Acidente deixa 3 gravamente feridos na Régis Bittencourt

Um acidente bloqueou a Rodovia Régis Bittencourt por cerca de duas horas na tarde desta quinta-feira, 13, na altura do km 270, na região de Taboão da Serra, Grande São Paulo. A colisão envolvendo um caminhão e um micro-ônibus ocorreu por volta das 15h40 na pista sentido Curitiba. Segundo a concessionária Autopistas, o acidente deixou três pessoas gravemente feridas e outras três com ferimentos leves.

Veja também:

Condições do trânsito em SP no blog

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um helicóptero Águia socorreu e encaminhou uma das vítimas que estavam presas nas ferragens para o Hospital das Clínicas (HC). As outras duas em estado grave foram levadas para o Pronto Socorro de Taboão da Serra. De acordo com a Autopista, outras três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Durante o bloqueio, mesmo com o tráfego foi desviado para uma pista marginal, houve congestionamento.

Atualizado às 19h02 para acréscimo de informações.