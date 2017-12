Acidente deixa 3 feridos na rodovia dos Bandeirantes

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Duas carretas se envolveram em um acidente e uma delas pegou fogo na altura do quilômetro 53 da pista interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes. O acidente ocorreu por volta das 23h30 desta segunda-feira, 26, e deixou três feridos, dois em estado grave. Todos foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí. A pista precisou ser interditada, mas foi liberada por completo à 0h45 desta terça-feira, segundo informou a concessionária Autoban. Como o desvio no tráfego foi montado minutos após o acidente na altura do quilômetro 61 da Bandeirantes, onde os motoristas eram obrigados a pegar a Anhanguera, a fila de carros não passou de mil metros.