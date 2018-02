Acidente deixa 2 mortos e 2 feridos na Presidente Dutra

SÃO PAULO - Uma faixa da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, permanecia interditada às 7h30 desta quinta-feira, 8, após um grave acidente entre um ônibus e um caminhão, na altura do km 226.

Às 4h50, um ônibus da Viação interestadual Salutares, que seguia para São Paulo, bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento, na região do Parque Novo Mundo, zona norte da capital, próximo ao limite com Guarulhos. Duas pessoas morreram no local e duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Guarulhos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, morreram as passageiras Mara da Conceição Faustino, de 40 anos, e Antonia Genoveva Brito Pio, de 73 anos. Por conta da interdição, o trecho registrava quatro quilômetros de congestionamento nas pistas expressa e marginal. A melhor opção para o motoristas era suar a pista local, segundo a NovaDutra.