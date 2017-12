Acidente deixa 2 mortos e 18 feridos no interior paulista

Uma criança e uma mulher que viajavam no veículo se feriram sem gravidade. Os outros feridos eram trabalhadores rurais transportados pelo ônibus, que caiu em uma ribanceira após ser atingido pela caminhonete.

Havia 38 pessoas no ônibus.Os feridos, alguns em estado grave, foram levados para hospitais de Borborema, Novo Horizonte, Matão e Taquaritinga. A Polícia Rodoviária continua no local do acidente.