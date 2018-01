Acidente deixa 1 morto e pelo menos 30 feridos na Castello

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas, por volta das 3 horas deste sábado, 12, em um acidente envolvendo um ônibus de turismo da Viação Rohann e uma carreta na altura do quilômetro 166 da pista sentido interior-capital da Rodovia Castello Branco, em Porangaba, região de Tatuí, interior paulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus era ocupado por cerca de 50 romeiros que saíram de Paranavaí (PR) e seguiam para o santuário de Aparecida, no Vale do Paraíba.

O coletivo bateu na traseira do caminhão quando ambos estavam em movimento. Quatro ocupantes do ônibus ficaram presos nas ferragens, entre eles o motorista, de prenome Antonio, que morreu no local.

As outras três vítimas sofreram ferimentos graves. A maioria das demais vítimas, segundo os bombeiros, sofreu ferimentos leves e algumas delas, ferimentos moderados.

Os feridos, atendidos pela concessionária SPVias, bombeiros de Botucatu, PRE de Tatuí e ambulâncias de Porangaba, foram distribuídos para a Santa Casa de Porangaba e hospitais de Tatuí.

Até as 5h45, o acidente não causava prejuízo ao tráfego de veículos na região segundo a Polícia Rodoviária Estadual.