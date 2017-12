Acidente deixa 1 morto e bloqueia Via Dutra em Santa Isabel-SP Um acidente envolvendo duas carretas, por volta das 5h30 desta quinta-feira, 15, provoca a interdição de meia pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 188, em Santa Isabel, trecho inicial do Vale do Paraíba. Não houve queda de carga na pista, mas um dos motoristas morreu no local. Às 06h45, o congestionamento era de 3 mil metros na região. Segundo a Polícia Rodoviária, a previsão era de que até as 7h a pista já estaria totalmente liberada.