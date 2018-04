Acidente deixa 1 morto e bloqueia 2 faixas da expressa da Marginal do Tietê

SÃO PAULO - O motorista de um Ford Fusion azul morreu após o veículo capotar, por volta das 2 horas desta madrugada de quinta-feira, 19, na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castello Branco, mil metros antes da Ponte dos Remédios, na Vila Jaguara, zona oeste da capital.

Os bombeiros foram acionados, mas, ao chegaram, a vítima já estava morta. Veículo e corpo permaneciam no local até as 5 horas, horário em que a perícia ainda estava no local. Duas faixas da esquerda da pista expressa foram interditadas, restando as duas da direita para o tráfego. Não havia registro de lentidão devido ao baixo movimento do horário.

A ocorrência seria registrada no plantão do 33ºDP (Pirituba).