Acidente deixa 1 morto e 3 graves na SP-351 em Bebedouro

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas, por volta das 19 horas de sexta-feira, 9, em uma colisão frontal entre dois veículos de passeio no quilômetro 143,5 da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Bebedouro, a 380 quilômetros da capital, no norte paulista.

Ao volante do Santana branco, de Bebedouro, José Eládio Nery, de 55 anos, morreu no local. As três vítimas graves ocupavam um Palio verde, de Viradouro; são elas: o motorista Vinícius Zamarioli Itamino, 20, Juliana Nascimento Felipe, 20, e N.Z.S., de 15 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não chovia na região. O trecho é de pista simples e mão dupla. Um dos carros, não se sabe ainda qual e por que, ao invadir a faixa de rolamento contrária, causou o acidente. Bombeiros e ambulâncias encaminharam as vítimas ao pronto-socorro da cidade.