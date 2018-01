Acidente de trânsito no RS deixa dois mortos e um ferido

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na Rodovia BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 25. Segundo a polícia rodoviária federal, o motorista perdeu o controle do veículo, que passou por um canteiro, capotou e parou dentro de um córrego. O motorista, Celso Renato de Araújo, de 36 anos, e outro passageiro, Andro Vieira Bambil, de 16 anos, foram jogados para fora do automóvel e morreram. Alexsandro Bambil da Rosa, de 15 anos, foi levado para Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.